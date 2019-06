Qui Fiorentina, può arrivare Massara

Dopo aver risolto il contratto con la Roma, Frederic Massara è pronto a ricominciare da una nuova avventura.

Il dirigente, spesso accostato al Bologna essendo un fido collaboratore di Walter Sabatini, difficilmente approderà in rossoblù, in cui nel ruolo di direttore sportivo dovrebbe essere riconfermato Riccardo Bigon, ma presto potrebbe sbarcare al di là dell’Appennino. Con l’avvento della nuova proprietà a Firenze dovrebbero esserci ribaltoni sia a livello dirigenziale che in panchina. Ecco allora che il nome di Massara viene buon per Commisso e la Fiorentina, così come quello di Eusebio Di Francesco come possibile sostituto di Vincenzo Montella.