Qui Fiorentina, gelo su Commisso per la cessione della società

Una cessione che sembrava fatta, si parlava anche di preaccordo raggiunto, ora appare più lontana.

Il passaggio della Fiorentina dai Della Valle a Rocco Commisso ora non è più così scontato. Il quotidiano La Nazione racconta le vicende delle ultime ore. Innanzitutto, il magnate italo americano avrebbe violato l’accordo di segretezza con la Fiorentina, nonostante avesse chiesto l’intera documentazione sui bilanci della viola. Non solo, il quotidiano sostiene che Diego Della Valle abbia dei dubbi sulla figura di Commisso, compresi i tentativi di acquistare il Milan, considerati scenografici e poco altro. Non si esclude dunque che la proprietà viola stia prendendo in considerazione altre piste, magari allacciando contatti con nuovi potenziali compratori. Inoltre, il Cda di venerdì potrebbe portare alla nomina di una nuova figura per mandare avanti la società. Il passo successivo sarebbe la nomina di un Advisor.

Fonte: violanews.