Possibile tentativo per Gerson

Il Bologna starebbe pensando ad un vecchio pupillo di Walter Sabatini per rinforzare la rosa in vista della stagione 2019/2020: si tratta di Gerson (22) in rientro alla Roma dopo aver terminato il periodo in prestito alla Fiorentina.

Il ragazzo, dopo aver trovato relativamente poco spazio nei due anni passati nella capitale anche in virtù di qualche problema di ambientamento con il calcio italiano, è stato impiegato con continuità sia da Pioli che da Montella nella stagione appena trascorsa. Gerson si è dimostrato un giocatore duttile, potendo giocare sia come mezzala che come esterno. Fu proprio Sabatini nel 2015 a strapparlo alla Fluminense, club dove giocava, superando la concorrenza del Barcellona. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.