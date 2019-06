Palacio vicino al rinnovo

Rodrigo Palacio farà quasi certamente un’altra stagione a Bologna.

L’attaccante argentino avrebbe deciso di rinnovare il contratto con il club rossoblù, manca ancora la firma ma l’accordo sarebbe già stato raggiunto. Con la permanenza di Mihajlovic, Palacio continuerà in rossoblù. Lo riporta il Resto del Carlino che afferma come la volontà del giocatore sia stata decisiva. El trenza è stato un leader tecnico e carismatico, perfetto per il 4-2-3-1 dove può ricoprire ogni ruolo offensivo. Per quanto riguarda il contratto, firmerà un annuale a circa 800mila euro più bonus. Si attende solo la firma ma da trapela ottimismo attorno al suo rinnovo.