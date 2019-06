Orsolini: si tratta per il rinnovo e l’adeguamento del contratto

Riccardo Orsolini è sicuramente uno dei giocatori che maggiormente ha beneficiato dell’arrivo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, le quotazioni del ragazzo sono in crescita e dopo aver trovato un’intesa con la Juventus per il riscatto dell’intero cartellino sulla base di 15 milioni di euro, la società deve sedersi al tavolo delle trattative con l’entourage del giocatore. Attualmente il ragazzo guadagna 450mila euro, il Bologna è intenzionato a raddoppiare l’ingaggio con un contratto fino al 2023, mentre l’entourage dell’esterno chiede 1,5 milioni di euro.

Successivamente si dovrà nuovamente trattare con la Juventus per il diritto di riacquisto in favore della società di Torino per una cifra che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. In giornata ci sarà l’incontro tra dirigenza, l’agente Donato Di Campli e il giocatore che tornerà a Casteldebole per gli impegni con la nazionale U-21. Lo riporta Il Resto del Carlino.