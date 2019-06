Milan a caccia di un Ds, anche Bigon in lizza

In casa Bologna si registra l’arrivo di Walter Sabatini, ma contestualmente anche i movimenti di mercato su Riccardo Bigon.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il diavolo rossonero è a caccia di un direttore sportivo per la prossima stagione, con Leonardo out e Maldini direttore tecnico. Due sarebbero i nomi in lizza per il ruolo, si tratta di Igli Tare, ora alla Lazio, e Riccardo Bigon, fresco di rinnovo con il Bologna dopo la salvezza ottenuta nell’ultima stagione. Tare sarebbe però il prescelto di Elliott che è pronta a garantire un ingaggio doppio rispetto a quanto l’albanese percepisce a Roma, il problema è che Lotito ha alzato il muro e allora Bigon può essere l’alternativa.