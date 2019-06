Mihajlovic: “Sono stato vicino alla Roma”

La firma col Bologna è arrivata, ma c’è stato un momento in cui la trattativa con la Roma si è fatta insistente. Sinisa Mihajlovic è stato vicino ai giallorosso, lo ha ammesso lui stesso a Sky.

“Sono stato vicino alla Roma? Sì, ma ho capito che dal punto di vista ambientale non erano pronti per certe cose. Posso andare in guerra da solo, ma la perdo e allora ho ringraziato tutti ma ho deciso di non andare”.

Sul Bologna confermate le ambizioni di Saputo: “Sono sempre stati corretti con me, ho avuto la conferma delle ambizioni di Saputo e non vuole più fare certi campionati. Il presidente vuole lottare almeno per l’Europa ed è quello che volevo anche io, sono davvero felice, altrimenti non avrei firmato».