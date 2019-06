Mercato: Zaza non convince.

La difficile trattativa per Roberto Inglese del Napoli dovrebbe spingere il Bologna verso altre direzioni. Per il reparto offensivo si è parlato di Simone Zaza (27) che non dispiace a Mihajlovic, ma l’attaccante del Torino, tornato in italia la scorsa estate dopo le esperienze in giro per l’Europa con le maglie di West Ham e Valencia, ha deluso le aspettative anche a causa di alcuni problemi fisici. Difficilmente il Bologna tenterà l’assalto per il ragazzo di Policoro. Lo riporta il Corriere di Bologna.