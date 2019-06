Mercato, walzer di attaccanti

Con gli imminenti annunci di Sinisa Mihajlovic e Walter Sabatini, il Bologna lavora al mercato in entrata.

L’attenzione è ora concentrata sul reparto avanzato, che dovrebbe vedere l’uscita di Falcinelli e probabilmente quella di Destro. Ecco allora che la dirigenza sonda i primi obiettivi, tutti altisonanti. Si parte Adem Ljaijc, in odor di riscatto dal Besiktas per 6.5 milioni di euro dopo una stagione da 9 reti in 14 partite. Non solo, c’è sempre l’interessante profilo di Roberto Inglese, destinato a rientrare al Napoli dopo il prestito al Parma. Su di lui c’è l’Atalanta, perché da Napoli sembrano interessati a Zapata. Infine, Gregoire Defrel. Già a gennaio il Bologna avrebbe voluto prelevarlo per circa 12 milioni di euro, ma l’infortunio di Caprari bloccò tutto. Sabatini può provarci, anche perché la Samp non dovrebbe riscattarlo.

Fonte: Resto del Carlino.