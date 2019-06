Mercato, su Inglese il Napoli vuole monetizzare

Costantemente accostato al Bologna, Roberto Inglese attualmente ha una altissima valutazione di mercato.

Il Napoli vuole assolutamente monetizzare la possibile cessione dell’attaccante, chiuso dai vari Milik e Mertens in azzurro, ma le stime di De Laurentiis sul giocatore visto l’ultimo anno a Parma sono elevate. Si parla di non meno di 20 milioni di euro per Inglese reduce da una stagione da 9 gol e qualche acciacco fisico di troppo. Il Bologna, comunque, dovrà prima valutare la situazione del proprio parco attaccanti, con tre giocatori che possono ricoprire il ruolo di prima punta: Santander, Palacio e Destro.