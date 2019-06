Mercato – Spunta un nuovo nome per il centrocampo

In queste ore si è parlato molto del mercato a centrocampo per il Bologna, sia in entrata che in uscita. Dopo che si sono fatti i nomi di Duncan, Obiang e Gerson, si aggiunge un nuovo ragazzo a questa lista. Stiamo parlando di Bryan Heynen, classe 1997. Quest’anno ha giocato con la maglia del Genk nella Jupiler Pro League, il massimo campionato belga, realizzando 2 gol in 25 partite. Il Genk è una squadra nota per la qualità del suo settore giovanile, capace di sfornare giocatori di altissimo livello: De Bruyne, Milinkovic-Savic e Koulibaly sono certamente tra i più noti. Lo riporta il Corriere dello Sport.