Mercato, Sinisa ha chiesto un rinforzo per reparto

In attesa di capire con certezza quello che sarà il futuro di Mihajlovic, arrivano le prime indicazioni di mercato per l’estate.

Proprio il tecnico serbo, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, avrebbe richiesto l’arrivo di una pedina per reparto. Trapelano dunque i primi nomi, partendo da Imbula dello Stoke City, passando per i difensori Senesi e Verissimo, chiudendo con gli attaccanti Defrel, Inglese e Zaza. Da valutare invece il futuro di Lyanco che con la permanenza di Sinisa potrebbe chiedere al Torino di restare, considerando anche il ritorno alla base di Bonifazi. Novità anche per quanto riguarda Mattiello, il giocatore è arrivato a Bologna in prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze (20) che però non ha mai raggiunto e per questo non è scattato l’obbligo di 3.8 milioni verso l’Atalanta.