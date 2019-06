Mercato – Sfuma Lyanco

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta che il Torino non è intenzionato a discutere il trasferimento di Lyanco. Se in un primo momento sembrava che il presidente Urbano Cairo stesse giocando al rialzo per monetizzare il più possibile la sua cessione dato l’interesse oltre che del Bologna di Napoli e Roma, adesso sembrerebbe che abbia deciso di collocare il brasiliano al centro del progetto tecnico del Torino, anche perché il tecnico Walter Mazzarri lo considera un titolare inamovibile per la sua difesa. Urbano Cairo negli scorsi giorni avrebbe risposto categoricamente ‘no’ a Walter Sabatini per la cessione del giocatore. Questo sviluppo non giunge inaspettato per il Bologna, fin da subito la trattativa si preannunciava complicata, la società dovrà dunque ora muoversi verso altri obiettivi.