Mercato, se arrivasse una offerta per Zaza il Toro la valuterebbe

Proseguono i rumors attorno a Simone Zaza e il Bologna.

Il Corriere di Torino riporta dell’interessamento dei rossoblù per l’attaccante granata, anche se al momento vere e proprie offerte non sarebbero state recapitate a Cairo. Il Torino sborserà 15 milioni di euro per riscattarlo dal Valencia, ma la permanenza di Zaza non è affatto scontata, anzi. Se dovesse arrivare una offerta importante il Torino la prenderebbe in considerazione, non essendo Zaza inamovibile nello scacchiere di Mazzarri. Per ora si parla di un semplice interessamento, sottolineando però come Sabatini già un anno fa volle portare Zaza alla Samp, poi sul filo di lana prevalse il Toro.