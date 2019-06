Mercato – Sabatini insiste per Gerson

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna riporta che oggi sarà il primo giorno di Walter Sabatini come direttore tecnico del Bologna, presentazione fissata per domani. Il dirigente prenderà subito in mano le redini di questo mercato e continua a farsi con insistenza il nome di Gerson (22) in uscita dalla Roma e la scorsa stagione in prestito secco alla Fiorentina dove ha disputato 36 partite di campionato mettendo a segno 3 gol. Sabatini sembra intenzionato a portare il suo pupillo in squadra per rinforzare il centrocampo, si parla di un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.