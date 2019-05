Mercato, pronti 10 milioni per Lyanco

Il Bologna è pronto a fare la propria mossa per confermare Lyanco, difensore arrivato in prestito secco a gennaio su indicazione di Sinisa Mihajlovic.

Il centrale, di proprietà del Toro, potrebbe prendere il posto di Moretti che smetterà, ma in granata rientrerà anche Bonifazi, e il Bologna nei colloqui con Sinisa ha promesso di tentare il colpaccio. Secondo il Resto del Carlino sarebbero pronti 10 milioni di euro per convincere Cairo a lasciarlo andare, ma il Toro ne chiederebbe almeno 15. Si tratterà dunque sperando in uno spiraglio, altrimenti si virerà su un nuovo acquisto dal mercato per affidargli la maglia da titolare.