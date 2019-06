Mercato, potrebbe restare Edera

L’edizione odierna del Resto del Carlino riporta anche l’intenzione del Bologna di confermare Simone Edera.

L’indiscrezione, lanciata da noi il 17 maggio, trova dunque conferma anche sul quotidiano sportivo, nonostante sul ragazzo ci siano gli interessamenti di Brescia e Lecce. Ma Edera, 22 anni, è un under e non fa lista come Orsolini, tuttavia, nel 3-5-2 di Mazzarri non troverebbe posto e allora i granata sarebbero propensi a trattare con il Bologna. Si ragiona su un prestito con diritto di riscatto e sono previsti nuovi incontri nei prossimi giorni per trattare sulla cifra di intesa. La conferma di Edera è possibile.