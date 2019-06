Mercato, l’Atalanta bussa per Verdi

Dopo un solo anno al Napoli, Simone Verdi potrebbe nuovamente cambiare casacca.

Pagato 25 milioni dal club azzurro dopo la stagione da 10 gol e 10 assist a Bologna, Verdi non è riuscito a ritagliarsi uno spazio convincente al Napoli di Ancelotti, per questo la cessione estiva non è affatto da escludere. In casa Atalanta, ad esempio, c’è il rischio di poter perdere Josip Ilicic, cercato da diverse big, e allora gli occhi di Gasperini sarebbero caduti proprio sull’ex rossoblù. Un talento da rilanciare, magari più funzionale ad una realtà con meno pressione rispetto a Napoli.