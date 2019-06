Mercato, Krejci seguito da un club turco

Ladislav Krejci è uno di quei giocatori che hanno beneficiato dell’arrivo di Sinisa Mihajlovic. Il ceco non è diventato titolare, ma quanto meno ha dimostrato di poter dare ancora qualcosa alla causa sia come riserva di Dijks ma anche come esterno d’attacco. Questo, però, non significa conferma certa per la prossima stagione.

Il sito Tuttomercatoweb riporta di un interessamento del club turco del Kasimpasa, squadra di Super Liga, che avrebbe già allacciato i primi contatti monitorando la situazione di Krejci per la prossima stagione.