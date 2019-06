Mercato: ipotesi Lucas Verissimo

Il Torino prende tempo e aspetta le competizioni riservate alle nazionali U-21, europeo e torneo di Tolone, che fungeranno da vetrina per i giovani difensori Lyanco e Kevin Bonifazi.

Urbano Cairo spera nelle buone prestazioni dei centrali di difesa per monetizzare il più possibile la loro cessione. Ma il Bologna è pronto a non farsi trovare impreparato, si registra un interesse per Marcos Senesi (22) del San Lorenzo e Lucas Verissimo (23) del Santos, su cui però ha messo gli occhi anche la Roma; il giocatore è un pupillo di Petrarchi dal momento che già la scorsa estate tentò di portarlo al Torino. In ogni caso, se non si aprissero spiragli per Lyanco, il Bologna è pronto a tentare l’affondo nelle prossime settimane. Lo riporta Il Resto del Carlino.