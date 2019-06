Mercato: in entrata si pensa ad Ömür

Con l’arrivo in città di Walter Sabatini si scalda l’estate del Bologna. Oltre all’adeguamento contrattuale di Orsolini, il nuovo direttore tecnico si occuperà di sciogliere i primi nodi di mercato e non si escludono colpi a sorpresa.

Ci sarebbe stato un primo tentativo per il giovane centrocampista del Trabzonspor Abdülkadir Ömür, classe 1999, lo scorso anno autore di 29 presenze condite da 5 reti e 9 assist in Süper Lig, il vertice della piramide calcistica turca. Un acquisto che sarebbe solo in parte in prospettiva dal momento che il ragazzo conta già 3 presenze con la nazionale maggiore. Lo riporta il Corriere di Bologna.