Mercato, gli obiettivi del Bologna per reparto

E’ il primo nodo da risolvere per la coppia Walter Sabatini e Riccardo Bigon. Più passano i giorni e più appare difficile trattenere Lyanco, ecco perché il Bologna sonda nomi di centrali difensivi. Dovrebbe esserci una offerta di 6 milioni per Senesi del San Lorenzo, ma ancora gli argentini non si sono pronunciati: la dirigenza vaglia anche altre opportunità. Sondaggi su Zapata, in scadenza con il Milan ma con ingaggio alto, e anche per Ogbonna, che costa circa 6 milioni di euro. Il Bologna segue anche il giapponese Tomiyasu e il difensore brasiliano Verissimo, su cui c’è anche la Roma. Ad ogni modo, con Lyanco non riconfermato, dovrebbero arrivare due profili importanti. Sulle fasce, si cerca un semi titolare che possa giocarsi il posto con Mbaye, c’è Adjapong, interesse confermato da Carnevali, e una possibile riserva di Dijks, in questo caso è spuntato il nome di Dimarco, visto ieri sera in Under 21.

