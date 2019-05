Mercato, ecco la nuova strategia per Orsolini

Non solo Lyanco, il Bologna lavora anche alla conferma di Riccardo Orsolini per la prossima stagione.

Attualmente l’accordo prevede un diritto di riscatto per il Bologna fissato a 14 milioni, contro riscatto Juve a 17. Ma il Resto del Carlino riporta oggi quella che potrebbe essere la nuova strategia rossoblù per non perdere l’esterno mancino. Già oggi si lavorerà con l’agente, sfruttando la volontà di Orsolini di rimanere se restasse Mihajlovic, ma bisognerà anche trovare una nuova formula che convinca i bianconeri. La Juve appare aperta al dialogo e il Bologna potrebbe imbastire un nuovo accordo basato sul prestito con riscatto a 20 milioni e contro riscatto a 30 milioni. Contestualmente si dovrebbe lavorare anche all’adeguamento dell’ingaggio del ragazzo.