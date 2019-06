Mercato, dura per Lyanco, in rialzo il giapponese Tomiyasu

Il Bologna è alla caccia del suo difensore centrale.

Con il Toro che pare chiudere ogni porta per Lyanco, la dirigenza rossoblù dovrà trovare un sostituto da consegnare a Sinisa Mihajlovic. Secondo il Resto del Carlino sono in rialzo le quotazioni di Takehiro Tomiyasu del Sint Truiden, un affare da circa 8 milioni di euro. A Casteldebole sono convinti che il ragazzo rappresenti un investimento, per lui 12 presenze in nazionale maggiore e 40 in Belgio: viene considerato un talento emergente in grado di bruciare le tappe come fatto da Lyanco la scorsa stagione.