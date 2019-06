Mercato, dopo la Copa America si cercherà un accordo con Pulgar

L’enigma Erick Pulgar verrà risolto dopo la Copa America che prenderà il via il 7 luglio.

Il cileno sarà impegnato con la nazionale cilena e il Bologna vuole cercare di confermarlo con un nuovo contratto e una clausola rescissoria rivista. Il precedente rinnovo, fino al 2023 a 900mila euro, venne firmato in un momento difficile per Pulgar e la clausola a 12 milioni venne vista come una cifra congrua, a fronte di un rendimento non eccellente del cileno. Ma dopo una stagione del genere 12 milioni sono una minaccia, perché sul mercato potrebbero esserci club disposti ad offrire tale cifra e strappare il ragazzo al Bologna. Ecco allora che il club ha dato appuntamento a Pulgar dopo la Copa America, con il ragazzo che potrà valutare serenamente il futuro. E’ chiaro che la permanenza di Mihajlovic potrebbe convincerlo a restare.