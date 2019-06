Mercato difesa, non solo Tomiyasu

L’edizione odierna del Corriere di Bologna si sofferma sulle possibili alternative in difesa.

Per il quotidiano continua a essere difficile la pista che porta alla conferma del brasiliano Lyanco come titolare della retroguardia assieme a Danilo, motivo per cui il Bologna è a caccia di alternative concrete e affidabili. Nelle ultime 48 ore è uscito il nome del giapponese Tomiyasu del St. Truiden, classe 1998 e con trattative definite già avviate, ma dietro servirà comunque un nome che rappresenti una garanzia. Gli occhi della dirigenza rossoblù si sarebbero posti su Zapata del Milan per quanto riguarda la zona centrale, mentre per la fascia piace Adjapong.