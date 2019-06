Mercato Bologna, le cifre in difesa e a centrocampo

Il Bologna è molto attivo su più piste, sia in difesa che a centrocampo. Per quanto riguarda il reparto arretrato, l’obiettivo è sostituire Lyanco – che rimarrà a Torino – con un difensore giovane e di belle speranze: il primo della lista è Marcos Senesi del San Lorenzo – per cui c’è da giorni sul tavolo un’offerta da 6 milioni – ma occhio a Lucas Verissimo, a cui si aggiunge anche il giapponese Tomiyasu. Oltre a loro, dovrebbe arrivare anche almeno un profilo d’esperienza: i preferiti sono Angelo Ogbonna e Cristina Zapata, che però chiede 2-3 anni di contratto a 2-3 milioni. Di certo, la prossima settimana il Bologna chiuderà per il difensore centrale.

Capitolo centrocampo. Il club felsineo comincia a stringere per Pedro Obiang del West Ham. Il ragazzo ha ancora 2 anni di contratto a 3 milioni netti, mentre il Bologna avrebbe messo sul piatto un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro netti a stagione. Obiang sarebbe anche disposto, ma prima c’è da convincere gli inglesi: la richiesta è di 8-9 milioni per il cartellino, mentre Saputo vorrebbe scendere a 6-7. L’operazione non è difficile, ma i prezzi sono notevoli. Ecco quindi che i rossoblu stanno tenendo calde anche un altro paio di piste: si tratta di Sow dello Young Boys ed Imbula dello Stoke City.

Fonte: Il Resto del Carlino