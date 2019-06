Mercato Bologna: i nomi per l’attacco

Come detto, oggi Mihajlovic incontrerà la dirigenza rossoblù per quello che dovrà essere il sì alla sua permanenza, contestualmente si inizierà a parlare di mercato e trapelano i primi nomi relativi all’attacco, peraltro già noti da tempo.

Si parte da Gregoire Defrel, passando per Roberto Inglese che rientrerà al Napoli, ma gli azzurri chiedono 25 milioni di euro, poi Simone Zaza del Toro, chiuso da Belotti e da uno schema che non lo ha esaltato nell’ultimo anno, per chiudere con il solito Adem Ljajic, recentemente riscattato dal Besiktas a 6 milioni ma desideroso di rientrare in Italia e lavorare con Sinisa, anche se, come riporta Stadio, ci sono stati tra i due piccoli screzi in epoca recente.