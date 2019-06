Mercato Bologna: chi parte e chi resta

Il desiderio di Mihajlovic di avere almeno 4-5 giocatori titolari nuovi non è di certo un segreto, così come il desiderio del tecnico di avere almeno due giocatori forti per ogni ruolo, in modo da tenere alta la competizione interna per stimolare poi le prestazioni in gara.

In questo senso va delineandosi il mercato in uscita del Bologna che, secondo quanto riportato da Stadio, vedrebbe giocatori come M’Baye, Poli, Dzemaili, Krejci e anche Helander, prossimi alla riconferma. Sarebbero invece orientati a lasciare la corte delle due torri Nagy, Paz, Falcinelli e anche Arturo Calabresi, che tanto bene aveva fatto con Inzaghi, quanto ha faticato una volta giunto il serbo sulla panchina rossoblu. Sembrerebbero questi i primi sacrifici del Bologna per ottenere una rosa più competitiva.