Mercato: l’Atalanta su Simone Verdi

Il campionato deve ancora terminare, ma già il calciomercato giocatori è partito.

Una delle pedine che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva è Josip Ilicic. Lo sloveno piace al Napoli, al punto che i partenopei avrebbero già sondato il terreno per un triennale a oltre 2 milioni a stagione, trovando terreno fertile presso l’entourage del calciatore. Ecco allora che l’Atalanta potrebbe decidere di resistere e non cedere lo sloveno, a maggior ragione se arrivasse la qualificazione in Champions, oppure fare plusvalenza e trovare un sostituto nel reparto avanzato. In questo caso le piste portano a due nomi, seppur con caratteristiche diverse: Roberto Inglese e l’ex rossoblù Simone Verdi.