Marrese: “Miha convinto a livello tecnico, ma c’è ancora differenza economica”

MIHAJLOVIC

Intervenuto a Radio1909.it nel corso della trasmissione ‘Fire and Desire’, il collega Emilio Marrese di Repubblica ha fatto il punto dopo il summit di ieri tra dirigenza e tecnico rossoblù. Le sue parole:

“Mihajlovic è sempre più sì che no, è ancora più sì rispetto a prima – ha affermato – Diciamo che non è semplice mettere giù il contratto, c’è ottimismo per arrivare a una intesa, sono tutti fiduciosi, e gli ultimi dettagli non riguarda il programma o le intenzioni di Mihajlovic. Lui vuole restare a Bologna, hanno parlato tre ore su come fare la squadra, ma per la questione economica ha demandato tutto all’agente. Il club si aspettava di chiudere a 1.5 milioni, cifra che faccio io e non ufficiali, ma ci sarebbe ancora una distanza di 500mila euro”.