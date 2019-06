L’ex direttore sportivo rossoblù è vicino a ripartire dal Modena.

Secondo Tuttomercatoweb, la società di Sghedoni sta pensando a una riorganizzazione aziendale che coinvolge il ruolo di allenatore e direttore sportivo. Come dirigente la casella potrebbe appunto essere occupata dall’ex Fabrizio Salvatori, mentre in panchina dovrebbe sedere Zironelli, reduce dall’esperienza nella Juve under 23.