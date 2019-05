Le alternative in panchina se Miha lasciasse

Se da un lato la compagine dirigenziale appare fatta, rimangono Fenucci, Di Vaio e Bigon, più l’aggiunta di Sabatini, una sorta di direttore tecnico che comprenda anche i Montreal Impact, il domino panchine deve ancora incastrarsi.

Sinisa Mihajlovic ha chiesto qualche giorno di tempo per pensare al futuro, forte di un rinnovo automatico ottenuto con la salvezza del Bologna ma anche consapevole che qualche offerta potrebbe ancora arrivare. Il Resto del Carlino oggi propone quelle che potrebbero essere le alternative al tecnico serbo qualora si arrivasse al divorzio: i nomi sono quelli di Eusebio Di Francesco, attualmente senza panchina, Stefano Pioli, esonerato in stagione dalla Fiorentina, e Marco Giampaolo, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro alla Samp.