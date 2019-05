La rimonta di Bigon per essere ancora Ds: e ci sono già obiettivi di mercato

Il futuro di Sinisa Mihajlovic, ma anche quello di Riccardo Bigon.

Il Resto del Carlino sottolinea come le possibilità del dirigente di rimanere a Bologna siano in forte rialzo. Il lavoro svolto da gennaio in avanti, gli acquisti di gennaio e l’arrivo di Mihajlovic, si è rivelato vincente sotto il profilo dei risultati e pure per il bene di squadra e società. Attualmente Bigon sta lavorando anche sul mercato, lo testimoniano i contatti con la Juventus per Orsolini, ma anche per eventuali nuovi innesti. Si parla del difensore Senesi del San Lorenzo – su di lui Atalanta, Roma e Lazio – e dell’attaccante Inglese, di proprietà del Napoli e visto l’ultimo anno a Parma. Bigon lavora anche su altri due fronti, il possibile sostituto di Lyanco se non fosse possibili trattenerlo (c’è ancora in ballo il nome di Tonelli) e il futuro di Mattia Destro. Per Bigon il ragazzo era cedibile nelle ultime due sessioni di mercato, ma Destro sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di rimanere.