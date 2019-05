La Fiorentina sul mediano Koutsoupias della Primavera

Vincitore del campionato di Primavera 2, del Viareggio e della Supercoppa, Ilias Koutsoupias ha vissuto una stagione da ricordare con il Bologna Primavera di Troise, e il suo rendimento non è passato inosservato.

Arrivato ad agosto dell’anno scorso in prestito dall’Entella, il greco si è mostrato mediano duttile ed incisivo su entrambe le fasi di gioco e uno attento ai talenti giovanili come Pantaleo Corvino lo ha messo nel mirino. Infatti, secondo Tmw, il ragazzo sarebbe seguito proprio dalla Fiorentina per la prossima stagione. Koutsoupias, classe 2001, in stagione ha giocato 26 partite segnando un gol e mettendo a referto due assist.