Inglese si, Inglese no

Prima pagina dell’edizione odierna di Stadio dedicata alla trattativa tra Bologna e Napoli per Roberto Inglese (27). L’attaccante, lo scorso anno in prestito al Parma, è in cima alla lista dei desideri di Sinisa Mihajlovic per rinforzare il reparto offensivo.

Il giocatore avrebbe già detto si al Bologna, ma Aurelio De Laurentiis si dimostra un interlocutore con cui non è facile trattare dal momento che ha chiesto 30 milioni per il cartellino del calciatore. Se il Napoli non dovesse abbassare le pretese la trattativa potrebbe saltare.