Il punto sulla difesa

Sembrano non esserci possibilità di rivedere Lyanco con la maglia del Bologna, a maggior ragione dopo che il difensore brasiliano ha segnato il rigore decisivo nella partita contro il Giappone conducendo da capitano il Brasile Under 23 alla vittoria del Torneo di Tolone. L’acquisto di almeno un difensore centrale è una delle maggiori priorità per il Bologna e attualmente il più indicato sembrerebbe essere Takehiro Tomiyasu (20) del Sint-Truiden. Il giapponese ha un costo accessibile sia per quanto riguarda l’ingaggio che il costo del cartellino, che dovrebbe essere di circa 8/9 milioni. Più defilato Angelo Ogbonna (31), attualmente al West Ham, simile il costo del cartellino, ma ingaggio pesante, guadagna infatti più di 2 milioni di euro. Stesso stipendio, ma arriverebbe a costo zero: si tratta di Cristian Zapata (32) che a partire da luglio sarà libero dal Milan.

Altri sviluppi di mercato per quanto riguarda la difesa si attendono dal Sudamerica, da dieci giorni il Bologna infatti attende una risposta dopo aver formulato una proposta da 6 milioni di euro per Marcos Senesi (22) del San Lorenzo. Rischia di alzarsi invece il prezzo di Lucas Verissimo (23) del Santos, anche Torino e Roma sono sul giocatore e potrebbe dunque scatenarsi l’asta, con il Bologna non intenzionato a spingersi oltre i 9 milioni. Lo riporta Il Resto del Carlino.