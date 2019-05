Il Bologna potrebbe non riscattare Mattiello

Tra le tante situazioni da analizzare c’è anche quella di Federico Mattiello, arrivato in prestito con obbligo di riscatto a 3.8 milioni legato alle presenze e alla salvezza.

Secondo il Resto del Carlino, Mattiello, che si è fermato a 17 presenze, potrebbe rientrare a Bergamo dal prestito e il Bologna non esercitare il riscatto. I rossoblù lavorano contestualmente al reparto difensivo in attesa di capire se ci sono margini per trattenere Lyanco. In questo caso i sostituti sul taccuino della dirigenza sono Senesi del San Lorenzo e Verissimo del Santos. Il Bologna ha un gruzzoletto per il brasiliano del Toro, se non bastasse verrebbe dirottato su un nuovo acquisto.