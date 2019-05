Gazzetta – Verdi vorrebbe tornare a Bologna

Settimana campale a Casteldebole.

Joey Saputo arriverà oggi e ha in programma un colloquio con Sinisa Mihajlovic per delineare il futuro della squadra. Il presidente è chiaro, vuole fare il salto di qualità, basta vivacchiare con il consolidamento della categoria. Questo proporrà a Mihajlovic nei prossimi giorni. Ma c’è di più, perché il mercato lascia i primi sbisci e i primi sussurri. In attacco, c’è per prima cosa da valutare il futuro di Rodrigo Palacio. El trenza ha il contratto in scadenza, ma non direbbe di no ad una proposta di rinnovo. Sul mercato invece rimbalza il solito nome di Ljajic, ma Gazzetta propone anche quello di Verdi che secondo la rosa vorrebbe tornare a Bologna. Come centravanti, da valutare Destro, che con Sinisa resterebbe, ma potrebbe servire un bomber da doppia cifra e Inglese è un profilo che piace.