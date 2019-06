Gazzetta – Sinisa a un passo

Anche per la Gazzetta dello Sport il Bologna è vicino a continuare con Sinisa Mihajlovic in panchina.

Nelle prossime 24-48 ore dovrebbe arrivare la decisione del tecnico serbo, a maggior ragione dopo che la Roma pare aver virato con decisione su Fonseca per la prossima stagione. Ecco allora che il Bologna è vicino alla permanenza di Sinisa Mihajlovic, con tanto di firma forse già domani a Roma, in un summit che potrebbe coinvolgere anche Sabatini, pronto a subentrare come direttore tecnico di Bologna e Impact. Per quanto riguarda il mercato, il Bologna segue un rinforzo offensivo importante, il nome sul taccuino sarebbe quello di Gregoire Defrel.