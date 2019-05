Fiorentina vicina alla vendita per 135 milioni di euro

La Fiorentina starebbe per passare di mano.

In mezzo a una bagarre salvezza, il club viola è vicino al cambio di proprietà. I Della Valle infatti starebbero per vendere al magnate Rocco Commisso, colosso Mediacom, già vicino a prelevare il Milan non molto tempo fa. Lo rivela il New York Times che parla di accordo già raggiunto per una cifra di 135 milioni di euro. La trattativa, però, è stata lunga. Già un anno fa Commisso aveva cercato di prelevare la Fiorentina ma non fu mai trovato un accordo tra le parti, mentre ora la situazione sembra profondamente cambiata, soprattutto dopo una stagione deludentissima e la contestazione della piazza nei confronti della società.