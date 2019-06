Eriksson: “Miha a Bologna sta bene”

Anche Sven Goran Eriksson sembra confermare la decisione di Sinisa Mihajlovic di restare a Bologna.

L’ex allenatore di Lazio e Samp ha parlato a margine del triangolare contro il razzismo ‘football leader’, e sull’attuale tecnico del Bologna ha espresso parole chiare dopo le scritte sui muri apparse a Roma quando si vociferava di un possibile approdo del serbo in giallorosso. Oggi l’incontro a Roma tra dirigenza e Sinisa per il sì definitivo e anche per Eriksson Mihajlovic dovrebbe restare a Bologna: “Ho letto la storia delle scritte sui muri a Roma – ha ammesso Erikson – Ma credo proprio che Sinisa stia bene al Bologna”.