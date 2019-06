Destro per adesso non si muove

Con la conferma e le parole di Sinisa Mihajlovic si sono rivelate le ambizioni del Bologna per la prossima stagione: il sogno è l’europa, ma per rendere questo possibile il tecnico chiede un rinforzo per reparto. Dopo i riscatti di Roberto Soriano e Riccardo Orsolini, il Bologna per sbloccare il mercato in entrata deve fare cassa piazzando i giocatori in uscita.

Federico Santander e Rodrigo Palacio vanno verso la conferma, mentre dovrebbero essere ceduti Diego Falcinelli e Mattia Destro. Su quest’ultimo la situazione attualmente pare complicata, l’attaccante di Ascoli non ha convinto e non rientra più nei piani della società, ma attualmente gli unici interessamenti provengono da Parma, Lecce e Brescia, destinazioni che ora come ora non lo attirano più di tanto. Lo riporta Il Resto del Carlino.