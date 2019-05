Destro, 4 gol pesanti: si muove il mercato

La stagione più buia a difficile per Mattia Destro, ma in ogni caso una media gol impressionante.

Con quello di ieri sera all’Olimpico sono 4 le marcature stagionali dell’attaccante di Ascoli Piceno, quasi tutte importanti (Genoa, Sassuolo, Milan e Lazio), la media parla di un gol ogni 121 minuti. E dopo quella alla Lazio la corsa sfrenata verso Sinisa Mihajlovic, l’uomo dei miracoli, l’uomo che ha ridato vita al bomber Destro seppur tra diversi intoppi fisici. Un Destro così non passa inosservato, infatti, come riporta il Resto del Carlino, il mercato si è mosso: piace al Parma, ma anche alle neopromosse Brescia e Lecce, ma Mattia pensa anche di restare nonostante il contratto in scadenza nel 2020. Se Mihajlovic restasse a Bologna, Destro potrebbe ridiscutere il contratto prolungandolo ma a cifre inferiori.