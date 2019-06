Costa: “La svolta di Saputo è arrivata col Frosinone. Mercato? Riprenderei…”

Intervenuto a Radio1909.it, collega di Repubblica Diego Costa ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna, partendo da Joey Saputo, passando per Mihajlovic e chiudendo con il mercato. Il suo commento:

“Il decimo posto è meritato, se vogliamo trovare qualcosa di non proprio positivo c’è il fatto che il campionato non è stato proprio equilibrato – ha affermato – Il livello del campionato non è stato eccelso, si poteva fare risultato con tutte tranne forse le prime due o tre formazioni. Ad avvalorare questa mia idea ci sono i risultati europei delle nostre squadre. La Serie A non è riuscita ad avere una tensione nervosa tangibile verso l’alto e la qualità è venuta meno”.