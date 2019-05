Cor Bo – Simone Inzaghi decide il futuro di Sinisa

Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic sono stati compagni di squadra e lunedì sera si sono affrontati all’Olimpico, ma il destino dei due rimane allacciato anche ora.

L’attuale tecnico della Lazio potrebbe decidere il futuro di quello del Bologna, lo scrive il Corriere di Bologna che titola ‘Inzaghi decide il destino di Sinisa’, perché entrambi sono in orbita Juventus per la sostituzione di Allegri, e se in bianconero andasse Inzaghi si libererebbe la panca biancoceleste per cui tornerebbe in gioco proprio il serbo. Ma a Bologna sta per arrivare Saputo, sbarco previsto per domani, e in settimana è previsto un colloquio tra presidente e allenatore proprio per convincere il secondo a restare. Come andrà a finire?