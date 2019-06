Cor Bo -Rebus Sinisa

Si sbilancia meno il Corriere di Bologna sul futuro di Sinisa Mihajlovic a Bologna.

Il quotidiano oggi titola ‘Rebus Sinisa’, facendo riferimento al fatto che la Roma pare frenare sull’allenatore serbo dopo le prime scritte apparse sui muri della capitale quando, un paio di giorni fa, l’attuale allenatore del Bologna sembrava il prescelto per sostituire Claudio Ranieri in giallorosso. Nelle ultime ore però ci sarebbe stata una virata da parte del club capitolino che avrebbe scelto Fonseca, ma comunque il tecnico serbo sarebbe ancora attenzionato dal mercato: ‘Stop dei giallorossi dopo gli insulti – si legge in prima pagina – Spuntano altre pretendenti in pista e senza Mihajlovic diversi big della squadra potrebbero decidere di andare via’.