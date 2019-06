Cor Bo – Doppio sì

Anche per il Corriere di Bologna è vicino il sì di Sinisa Mihajlovic. Oggi summit tra il tecnico e la dirigenza, comprendente anche il neo ingresso Walter Sabatini. Ecco allora che è tutto apparecchiato per il sì, Mihajlovic da una parte, Bigon, Fenucci, Di Vaio e Sabatini dall’altra: il futuro comincia. ‘Un doppio sì per la nuova era – titola oggi il Corriere di Bologna – Sinisa e Sabatini disegnano il futuro, il tecnico ha deciso di rimanere’.

A fondo pagina anche un focus sulla cessione della Fiorentina, con i Della Valle che starebbero per passare la mano all’italo americano Commisso. Ma sullo sfondo c’è sempre Giuseppe Gazzoni Frascara e il suo risarcimento post Calciopoli. Le parole del presidente onorario: “Chi compra conosce i miei ricorsi?”.