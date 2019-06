Carlino – Solo Sinisa può trattenere Pulgar

Il futuro di un paio di giocatori del Bologna dipende da quello di Sinisa Mihajlovic.

Il Resto del Carlino lega a doppio filo la decisione del tecnico serbo con quella del cileno Erick Pulgar, fresco di rinnovo contrattuale ma con l’inserimento di una clausola da 12 milioni di euro che lo rende appetibile sul mercato. Ma se Mihajlovic, come pare, dovesse restare, la stessa scelta potrebbe compierla anche Pulgar, rilanciato dal lavoro dell’allenatore che ha trascinato la squadra alla salvezza. Per il Carlino al momento non ci sono offerte per Pulgar, ma potrebbero arrivare nel corso dell’estate e a quel punto toccherà a Mihajlovic e alla dirigenza convincerlo a restare. Solo Sinisa può persuadere Pulgar.