Carlino – Kingsley nell’affare Orsolini?

Secondo il Resto del Carlino il Bologna potrebbe inserire qualche contropartita tecnica nell’affare che dovrebbe far restare Riccardo Orsolini in rossoblù.

I dirigenti felsinei sarebbero intenzionati a far abbassare il prezzo di 15 milioni inserendo un elemento che piacerebbe tanto alla controparte, ovvero quel Michael Kingsley che ha collezionato 25 presenze in Serie B a Perugia. Kingsley potrebbe essere inserito nella formazione under 23, con il Bologna che avrebbe anche elementi come Brignani Hamza e Trovade interessanti per la seconda squadra bianconera (allenata probabilmente da Pirlo). Nel frattempo, il Bologna lavora all’adeguamento del contratto di Orsolini: prolungamento fino al 2023 e ingaggio a un milione di euro rispetto ai 450mila attuali.